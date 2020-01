A breve però, dietro alla chiesa, inizieranno dei lavori a cura della parrocchia. «Serviranno per creare dei luoghi alternativi per i giovani - conclude la vicepresidente dell'associazione dei commercianti - e per dare loro modo di ritrovarsi, anche perché qui dalle nove di sera in poi non c'è più nulla».

La scuola

Insomma, tutta la zona potrebbe diventare il nuovo volto della trazione, ma serve un progetto che ridisegni le funzioni e l'arredo degli spazi per restituire un'anima a Villa Potenza. Dagli spazi alle strutture, dove i problemi non mancano. Il riferimento è alla sede della scuola elementare Anna Frank nella quale da tempo viene segnalato il problema del forte odore di muffa che grava nelle aule. Il disagio, in verità, è diminuito in questi anni ma i genitori lamentano che i bambini spesso tornano a casa ancora con un forte odore addosso.

«Il problema della muffa ha spiegato il consigliere comunale Marco Foglia dell'Udc - proviene da un passaggio interrato sotto la scuola. Si tratta di un corridoio non transitabile, che collega il sotto della palestra con l'edificio scolastico. Con il Comune abbiamo deciso di posizionare dei condizionatori per far sì che l'aria circoli, ma il problema esiste e deve essere affrontato con un intervento risolutivo. Si tratta di una priorità riconosciuta dall'amministrazione comunale».

