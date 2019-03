Welfare, un calcio alla crisi il lavoro che ridà speranza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'INIZIATIVA FERMO Probabilmente erano emozionati, di sicuro felici. Dopo delusioni e porte chiuse in faccia, in quattordici, ieri, hanno ricominciato a sperare. Sono infatti partiti i tirocini di inclusione sociale attivati dal Comune di Fermo e dall'Ambito sociale 19. Una misura nata per contrastare le situazioni di disagio, sempre più numerose in un territorio dove l'uscita dalla crisi sembra ormai un miraggio.Le cifreNon si arricchiranno, i tirocinanti, con i 350 euro mensili che percepiranno per sei mesi (più altri sei se la Regione...