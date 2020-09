«Welfare, più peso alle consulenze»

LE IMPRESE

FERMO All'hotel Il Timone di Porto San Giorgio si è svolto nei giorni scorsi il terzo convegno nazionale del network dei consulenti aziendali d'Italia dal titolo Life on mars 2020!... Nuove e fantastiche sfide ci stanno aspettando! L'assemblea, composta dai commercialisti giunti da ogni angolo della Penisola, condividendo la visione sul futuro della professione, ha sintetizzato i lavori al motto Non più prestatori di servizi ma consulenti strategici.

La strategia

Tutti in campo, dunque, per migliorare gli studi professionali, adottando servizi ad alto valore aggiunto come il controllo strategico, primo step verso tale evoluzione professionale. Ideatore del cosiddetto cruscotto di controllo aziendale è Simone Brancozzi, a cui è stata affidata l'apertura dei lavori e la moderazione dell'intera convention.

L'introduzione

Brancozzi ha così coinvolto e introdotto nelle argomentazioni messe sul piatto i 52 rappresentanti di studi giunti nel Fermano, a cui vanno sommati i circa 100 collegati via web. La platea ha dunque avuto modo di assistere a un susseguirsi di interessanti interventi utili sia a fornire spunti di riflessione, di dibattito in aula, che soluzioni innovative rispetto alle sfide prospettiche. Casadei, ad esempio, ha affrontato il tema della sostenibilità, che si traduce in termini aziendali nel bilancio sociale, certificazione etica, modelli organizzativi introdotti dal decreto legislativo 231/01 e rating della legalità. Sono strumenti atti a rafforzare l'azienda non solo nei confronti della pubblica amministrazione, ma anche degli istituti di credito. In vista della fine delle politiche degli ammortizzatori sociali, illuminante è stato l'intervento degli studi Welfare Bit e Pozzi, che ha trattato il tema del welfare aziendale come opportunità di abbattimento del costo del lavoro e l'incentivazione del personale come strumento per la gestione del clima aziendale. Il decreto 81/08 è stato invece al centro dell'intervento di Tripoli: sotto la lente gli oneri in capo alle aziende e gli errori più comuni che solitamente si commettono in tema di sicurezza sul lavoro, non dimenticandone i risvolti penali previsti dalla stessa norma. Non poteva mancare il focus sulla finanza delle piccole e medie imprese, transitato per gli interventi degli studi Mainini, in collegamento da Roma, e dell'Open Finance nel merito della finanza agevolata.

La testimonianza

Network quale strumento di coesione professionale nella testimonianza di Mazzocchi, non meno importante il tema della comunicazione affrontato da Cicchini sul web marketing e da Corso, che ha introdotto il percorso structogram. All'interno dei lavori tecnici non sono mancati momenti di relax, come la visita al Museo e alle Cisterne Romane di Fermo.

Il relax

La prima giornata si è conclusa con il saluto del sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, a seguire il viaggio ad Ascoli dove il gruppo di lavoro ha incontrato il primo cittadino Marco Fioravanti. Visite anche alle città di Macerata, Recanati, Loreto e alla spiaggia dorica delle Due Sorelle. Al momento dei saluti sono stati consegnati agli intervenuti gli attestati di partecipazione al network.

Paolo Gaudenzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA