«Voglio bene a ogni cappello che realizzo»

LA TESTIMONIANZA

MONTAPPONE «Voglio bene a ogni cappello che faccio. Ognuno è come fosse una mia creatura». La sua strada Laura Copponi ( nella foto) l'ha trovata due anni fa, quando, dopo una serie di lavori saltuari, si è iscritta al corso per cappellai della fabbrica pilota di Montappone. Una folgorazione, arrivata quasi per caso, ma con radici lontane. «La moda mi è sempre piaciuta racconta , ma stavo cercando l'articolo che più potesse affascinarmi. L'ho trovato nel cappello che coniuga creatività e artigianato». Settimana dopo settimana, Laura e gli altri allievi del corso hanno preso confidenza con cartamodelli e tessuti. «Fin da subito, abbiamo avuto la possibilità di maneggiare gli attrezzi del mestiere, non sono dal punto di vista pratico, ma anche creativo», dice. Modisteria e forme di legno, collezioni da presentare e fili di paglia: tutta la filiera del cappello racchiusa in pochi mesi di lezioni. Senza dimenticarne la storia. Raccontata da chi questo mestiere lo fa da sempre. «Tra le insegnanti spiega c'erano alcune donne che intrecciano paglia da una vita. Mostrandoci come avremmo dovuto fare, parlavano di un tempo passato che ora non c'è più. Mi sembrava di essere lì con loro. C'era una sorta di romanticismo nel riscoprire l'osservazione e il gusto di toccare con mano, che oggi spesso si perdono dietro una gran confusione». E siccome da cosa nasce cose, appena ottenuto il diploma, Laura ha trovato lavoro. Oggi collabora con una ditta di Monte Vidon Corrado: «Ho trovato la mia dimensione. Cercavo un mestiere narrativo che raccontasse qualcosa. Ora sogno di diventare un'artigiana in questo settore ma, come in tutti i mestieri, ci vuole tempo per imparare e io sono solo all'inizio».

fr.pas.

