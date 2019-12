«Viviamo con pensioni da fame» protesta silenziosa degli anziani

LA MOBILITAZIONE

FERMO Un colloquio «pacato e proficuo» alla fine del quale hanno incassato l'ok della Prefettura a farsi portavoce delle loro richieste. Si dileguano in fretta i pensionati in attesa davanti a palazzo Caffarini Sassatelli. Rincuorati dai delegati appena usciti dall'incontro con il capo di Gabinetto Francesco Martino, riammainano le bandiere e si dirigono verso casa. Erano una sessantina, ieri mattina, in corso Cavour per il sit it organizzato da Cgil, Cisl e Uil. Una protesta silenziosa, nella giornata che ha visto i pensionati d'Italia scendere in piazza per chiedere maggiori tutele. Bandiere al vento e sguardi battaglieri, del gruppetto facevano parte anche due ultranovantenni.

La promessa

«C'è l'impegno della Prefettura a consegnare subito al Governo il documento firmato dai tre segretari e ad ascoltare quanto da noi rappresentato, soprattutto tenendo conto del fatto che in questa provincia ci sono le pensioni più basse delle Marche e d'Italia», dice a incontro finito il segretario Spi Cgil, Paolo Filiaci. Ad ascoltarlo i volti attenti di chi va avanti con la pensione minima e di chi ogni mese porta a casa qualcosina in più.

La vecchiaia

Vite passate a lavorare per godersi la vecchiaia in tranquillità, ma che spesso devono fare i conti con pochi spiccioli che sì e no bastono per arrivare a fine mese. Buona parte dei pensionati fermani non se la passa bene. Secondo i dati dell'Ires Cgil Marche, il 65,99% delle pensioni di vecchiaia deriva da lavoro autonomo (microimprese, artigiani, commercianti e coltivatori diretti) e da contributi minimi versati. Con 901 euro di media, la nostra provincia ha le pensioni più basse delle Marche (52 euro in meno rispetto al resto della regione). Non solo. Perché il Fermano è anche il territorio in cui è più marcata la disparità pensionistica tra uomini e donne, con queste ultime che percepiscono in media 420 euro in meno dei primi. Numeri, secondo Filiaci, «specchio della realtà produttiva degli ultimi cinquant'anni, costituita prevalentemente da tante piccolissime imprese e da titolari di ditte individuali senza dipendenti, con una produzione realizzata da lavoranti a domicilio in prevalenza di sesso femminile». In pratica, finché la crisi non ha decimato il calzaturiero, mandando in tilt un sistema che, bene o male, fino a quel momento aveva garantito un certo benessere, un gran numero di donne impiegate nel comparto lavoravano in casa. Costrette dalla carenza di asili nido e da servizi a sostegno della maternità a chiudersi nei garage o nei sottoscala, trasformati in minuscoli laboratori dove le giornate erano scandite dal rumore delle macchine da cucire. Lavori quasi sempre fatti in nero, che hanno sì permesso a centinaia di famiglie di tirare avanti, ma che, con l'arrivo dell'età della pensione, per le donne si sono trasformati in un pericoloso boomerang.

Il documento

Il documento firmato dai segretari di Cgil, Cisl e Uil, che la Prefettura si è impegnata a far arrivare al Governo, chiede il ripristino di un equo sistema di rivalutazione delle pensioni, la ricostruzione del montante come base di calcolo e che la quattordicesima, che ora spetta a chi percepisce fino a mille euro al mese, venga estesa a una platea più ampia di pensionati. Tra le richieste, anche il taglio delle tasse «perché noi pensionati paghiamo più di tutti», la separazione tra previdenza e assistenza, una «seria» lotta all'evasione fiscale e più soldi da destinare a sanità e sociale.

Le difficoltà

«Viviamo un momento particolarmente difficile dice il segretario dei pensionati Cisl, Gianni Casturà in cui si è creato un pericoloso divario tra giovani e anziani, con questi ultimi considerati quasi come privilegiati. Ma queste pensioni noi ce le siamo conquistate e gli anziani oggi hanno un ruolo fondamentale nelle famiglie, aiutandole economicamente e prendendosi cura dei nipoti». Durante l'incontro di ieri mattina, Casturà ha anche chiesto alla Prefettura maggiore sicurezza per Lido Tre Archi. «Gli anziani che vivono in quel quartiere spiega hanno paura ad uscire di casa o ad aprire la porta. Per questo, chiediamo più controlli e maggiore presenza delle forze dell'ordine». La protesta dei pensionati fermani non si ferma qui. Il 19 e 20 dicembre saranno a Roma, per un sit in davanti al Parlamento.

Francesca Pasquali

