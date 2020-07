VisitMarca, 14 itinerari pensati per riscoprire i tesori nascosti

L'ACCOGLIENZA

FERMO «Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare», cantava un giovane Luca Carboni. E, al mare nostrano, i turisti stanno finalmente arrivando davvero. Non tanti come gli anni passati, ma neppure pochi come s'era temuto a inizio stagione. Solo che, dopo un po', di stare spaparanzati al sole, i turisti si stancano. E visto che, con i portafogli più leggeri, le vacanze si accorciano, vogliono ottimizzare i tempi. Mare sì, quindi, ma anche montagna. E borghi, musei e qualche manicaretto da mettere sotto i denti. Vogliono vivere la vacanza, i turisti del dopo-Covid.

Bus stoppato

Solo che non è facile. Perché il virus ha sì allentato la morsa, ma non è sparito. Come non sono sparite le regole di sicurezza. Le stesse che, per ora, hanno stoppato i bus di Marca Fermana, che d'estate partivano della costa alla volta dell'entroterra. L'associazione turistica locale allora s'è inventata un servizio di guide professioniste per portare i visitatori alla scoperta del territorio. La novità, che si chiama VisitMarca, è stato presentata ieri mattina. «In un anno, per il turismo, martoriato ha esordito il presidente di Marca Fermana, Ivano Bascioni abbiamo pensato di offrire un servizio in più, con guide turistiche che conoscono il territorio e parlano almeno anche inglese e percorsi stabiliti che toccano tutti i Comuni della provincia». Il servizio partirà il 21 luglio e proseguirà fino al 27 agosto. Sarà operativo il martedì, mercoledì e giovedì, dalle 15.30 alle 18.30.

Gli itinerari

Quattordici gli itinerari tra cui i turisti potranno scegliere, sette a settimana per due settimane, poi si ricomincia. Il biglietto costa 15 euro. I bambini sotto i dieci anni non pagano. A ogni visita possono partecipare da tre a dieci persone. Funziona così: ci si dà appuntamento nel primo Comune previsto dal tour e poi si prosegue insieme, turista e guida. Per gli spostamenti, per adesso, ognuno dovrà fare per sé, ma si sta pensando anche a un servizio di auto a noleggio. Nati per l'estate, i tour del Fermano resteranno in funzione tutto l'anno. E sarà anche possibile personalizzarli. Per partecipare alle visite bisogna prenotare. È qui che entra in ballo il Comune di Fermo, che ha messo a disposizione il suo numero unico (0734.343434). «L'abbiamo attivato ha spiegato il vicesindaco Francesco Trasatti in una prospettiva di integrazione territoriale. Sta avendo un ottimo riscontro, con oltre duecento telefonate a settimana. L'anno scorso è stato fondamentale per la logistica e le informazioni del Jova Beach Party». Il numero è attivo tutti i giorni dalla 9 alle 19 (anche via WhatsApp). All'altro capo rispondono le operatrici di TurisMarche, che gestisce l'accoglienza turistica del capoluogo. Le visite, che si possono prenotare anche nei punti informativi, partiranno dal luogo di ritrovo. Da lì, le guide professioniste porteranno i turisti alla scoperta delle bellezze del territorio.

Le navette sospese

Un servizio che implementa e non sostituiste quello di Marca in bus, le navette al momento sospese, ha spiegato la tesoriera di Marca Fermana, Laura Latini. «Un progetto pioniere che dà spessore al territorio, conferendogli identità», per la presidente di Federagit (Federazione italiana guide turistiche accompagnatori e interpreti) di Ascoli e Fermo, Sara Giorgi. «Il turista le sue parole vuole scoprire il territorio. Nel farlo, vuole essere preso per mano. Le guide turistiche del Fermano e dell'Ascolano sono quelle che hanno più tenacemente cercato di raccontare un territorio dall'identità molto frammentaria, a cui speriamo di ridare un tocco di luce, creando un fil rouge. L'itinerario di più borghi restituisce al turista un'immagine completa, perché consente di mettere insieme realtà archeologiche, museali e paesaggistiche».

Le partenze

Si partirà martedì prossimo da Amandola e Rapagnano. Il primo itinerario prevede anche la visita a Montefalcone Appennino. Il secondo a Torre San Patrizio e Monte San Pietrangeli. Mercoledì un tour toccherà Santa Vittoria in Matenano, Smerillo e Monteleone di Fermo, l'altro Montottone, Belmonte Piceno e Falerone. Tre gli itinerari previsti per giovedì: Monsampietro Morico e Servigliano, Massa Fermana e Francavilla d'Ete, Ortezzano, Monte Rinaldo e Montelparo. Il martedì successivo toccherà a Montegiorgio, Magliano di Tenna e Grottazzolina, Lapedona, Campofilone e Altidona, Pedaso, Porto Sant'Elpidio e Porto San Giorgio. Il 29 sarà la volta di Monte Vidon Combatte, Petritoli e Monte Giberto e Monte Urano, Montegranaro e Sant'Elpidio a Mare. Il 30 le visite si sposteranno a Ponzano di Fermo, Monterubbiano e Moresco e Rapagnano, Torre San Patrizio e Monte San Pietrangeli. Dal martedì successivo si ricomincia da capo.

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA