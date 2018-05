«Violenza sulle donne, il fenomeno è in crescita»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ESPERTA PORTO SANT'ELPIDIO «Siamo di fronte all'ennesimo caso di femminicidio nella nostra regione che testimonia come il fenomeno della violenza maschile nei confronti delle donne sia in costante crescita anche nelle Marche, come del resto succede sul territorio nazionale». A parlare è la criminologa Margherita Carlini, che aggiunge: «Il caso che si è verificato a Porto Sant'Elpidio, dove un anziano ha sparato alla moglie uccidendola sul colpo, indica che il fenomeno è trasversale per fasce di età, per fasce sociali, occupazionali e...