Vigna, che passione oltre cento fra i filari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INIZIATIVA FERMO Forbici in mano e cappellini in testa. Erano in più di cento, ieri mattina, tra i filari dell'azienda agricola Lumavite. La cantina di Rapagnano, in piena vendemmia, ha aperto le porte a visitatori e curiosi. In tanti hanno risposto all'appello e, dopo una sostanziosa colazione, si sono avventurati tra le viti.Il racconto«È stata una bellissima giornata. Siamo una delle poche cantine che, durante la vendemmia, invece di chiudere, apre alla gente», racconta il titolare Giancarlo Testa. All'arrivo, gli ospiti sono stati...