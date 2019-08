Viaggio a ritroso nel tempo tutto il bello della Cavalcata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA RIEVOCAZIONE FERMO Le gradinate montate in viale Vittorio Veneto dicono una sola cosa: il Palio si avvicina. Da settimane, la città si è immersa nella calda atmosfera della Cavalcata dell'Assunta. Il conto alla rovescia si accorcia e in centro le iniziative si moltiplicano. Le Hostarie organizzate dalle dieci contrade hanno confermato il successo delle scorse edizioni. Da domenica (oggi è l'ultimo giorno), il centro è stato invaso da un'ondata di gente che ha dimostrato di apprezzare i piatti preparati nelle taverne allestite in piazza....