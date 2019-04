Via del Crocifisso-viale Trieste firme per il percorso pedonale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CASO FERMO L'assemblea organizzata dall'associazione Area Verde Santa Croce di Fermo per proporre all'amministrazione comunale la realizzazione di un percorso pedonale in sicurezza dall'area verde Santa Croce a viale Trieste e via Guarnieri, attraverso via del Crocifisso, è stata molto partecipata. Circa quaranta i presenti, provenienti principalmente da via del Crocifisso, via Parete e dai Palazzi Santarelli.La sensibilitàHanno mostrato particolare sensibilità alla proposta anche attraverso idee e soluzioni per migliorare la vivibilità...