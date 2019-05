Via Bellesi, torna l'allarme tir sprofonda in una buca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'EMERGENZA FERMO Ancora paura in via Bellesi. Ieri mattina il muso di un tir è sprofondato in una voragine che si è aperta all'improvviso. Quando l'asfalto ha ceduto, il mezzo era fermo. L'autista aveva appena parcheggiato. Per fortuna, a parte il comprensibile spavento, non si è fatto niente. Per liberare il grosso mezzo è stato necessario l'intervento di una ditta specializzata. I vigili del fuoco accorsi sul posto non sono infatti riusciti a tirarlo fuori. Erano circa le 11.15 quando il tir partito da Milano si è fermato davanti alla...