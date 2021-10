Via al raddoppio per i camper Si copre anche la zona montana

FERMO La campagna vaccinale itinerante raddoppia. Oltre a quello sulla costa, da oggi un secondo camper sarà operativo ad Amandola, in largo Plebani, dalle 8 alle 14. Il mezzo sarà presente per tutte le settimane di ottobre il martedì e il giovedì. L'altro camper domani sarà a Lido Tre Archi, in via La Malfa; dall'11 al 15 ottobre in viale della Vittoria a Porto Sant'Elpidio; dal 18 al 22 in piazza Matteotti a Porto San Giorgio; il 25 e 26 al Quartiere degli artisti di Marina di Altidona; il 27 e 28 a Grottazzolina in piazza Umberto I; il 29 a Francavilla d'Ete in piazza Marconi. Il camper sarà operativo dalle 8 alle 14 nei giorni pari e dalle 14 alle 20 nei giorni dispari. Sabato e domenica di questa e della prossima settimana, camper e personale sanitario si trasferiranno a Fermo, a supporto del centro vaccinale di viale Trento. Sabato 9 ottobre, alla scuola Don Dino Mancini, si replicherà l'open day della scorsa settimana. Sarà possibile vaccinarsi con accesso diretto per l'intera giornata, dalle 8 alle 20. Il camper sarà a disposizione degli utenti, sempre in viale Trento, anche domenica 10 ottobre dalle 8 alle 14, sabato 16 ottobre dalle 8 alle 14 e domenica 17 ottobre dalle 14 alle 20. L'accesso, senza prenotazione, è consentito a chi ha più di 12 anni, sia per ricevere la prima dose sia per il richiamo, se si rientra nel giusto intervallo di tempo tra le due dosi. Potranno presentarsi anche gli ultraottantenni per la terza somministrazione, a patto che siano trascorsi almeno sei mesi dalla seconda dose.

fr. pas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA