Vergari corre solo «Ma ricordatevi di andare a votare»

SANTA VITTORIA Una squadra rinnovata per la metà con l'innesto di giovani. Una mix tra passato e futuro. Senso della continuità anche nel nome della lista: Futuro Matenano, come cinque anni fa. E' in solitaria la corsa allo scranno di primo cittadino di Santa Vittoria quella del sindaco uscente Fabrizio Vergari, al suo secondo mandato consecutivo. La formazione vede Francesco Agostini, Andrea Cameli, Loredana Ferrara, Primo Marcozzi, Maria Cristina Panaioli, Franco Paternesi Meloni, Sauro Portesi, Luigino Sciamanna, Piero Stortini, Agostino Antonio Tempestilli. Unico scoglio da superare il raggiungimento del quorum dei votanti. La metà più uno degli iscritti alle liste elettorali si devono recare alle urne, altrimenti l'elezione non è valida e arriva il commissario per 2 anni. Da qui il primo appello di Vergari ai cittadini di andare comunque a votare. Programma elettorale nel segno della continuità, per portare a termine progetti e opere già avviati nonché altri da mettere in porto. «Innanzi tutto completare la ricostruzione pubblica - dice - soprattutto riaprire almeno una o due chiese prima possibile, a cominciare dalla Collegiata, dove sono le spoglie di Santa Vittoria. Sono 6 le chiese chiuse per il sisma di cui 2 rurali e 4 in paese. Poi la metanizzazione di Ponte Maglio, una delle prime opere a cui dobbiamo lavorare. Abbiamo avuto un finanziamento per il dissesto idrogeologico di 1 milione e 800mila euro del versante ovest sotto il monastero delle Benedettine ed i lavori sono già iniziati. Sistemeremo il parco del Cappellone, nella zona alta del paese con 110mila euro su progetto del Gal Fermano, sarà risistemato con tutti i percorsi. Finanziato dalla regione per 430mila euro l'adeguamento energetico della ex scuola elementare e media. Vogliamo appaltare prima possibile i lavori legati al terremoto per opere già finanziate, tipo un'ala del comune per 180mila euro, l'ex piscina per 1 milione 330mila euro già messi a finanziamento. L'intenzione è di proseguire il marciapiede fino all'ingresso del paese venendo da Servigliano. Altro lavoro in programma il rifacimento di tutta piazza della Repubblica. C'è già un progetto di massima fatto dall'Università Ca' Foscari di Venezia».

Francesco Massi

