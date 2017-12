Verde e giochi, la periferia ora riparte dall'ambiente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LE OPERE FERMO Calcinaro & Co. pensano solo al salotto cittadino? La giunta non ci sta e risponde alle critiche (ultime, in ordine di tempo, quelle del Pd) e snocciola una serie di interventi per riqualificare numerose aree della periferia. Lo fa nell'ultima riunione prima delle vacanze natalizie, occasione propizia per fare il punto sul lavoro svolto e pianificare il nuovo anno. Sembra ieri, ma sarĆ giĆ il terzo del nuovo esecutivo. Tempo di bilanci e progetti.Le areeDurante la seduta approvata una serie di lavori di riqualificazione, con...