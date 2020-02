«Vengo a ritirare la pensione e trovo gente con il fucile»

LA SICUREZZA

FERMO «Se ho paura? Vengo a ritirare la pensione e mi trovo gente col fucile che mi passa davanti e spara a due passi da me, lei che dice?» Nel racconto di chi si trova faccia a faccia col terrore c'è tutta la preoccupazione di un territorio che, in queste prime settimane del 2020, ha già raccontato tanti episodi allarmanti. Gli spari nella placida Sant'Elpidio a Mare, in un banale sabato mattina all'inizio del mese, quando file di anziani si concentrano davanti alle porte dell'ufficio postale. Altri spari, qualche ora dopo, nella vivacità dell'affollato centro di San Benedetto del Tronto, per un episodio correlato con un altro fatto di sangue avvenuto la notte precedente nelle campagne fermane. Un weekend ad alta tensione, quello vissuto nel sud delle Marche, un'apprensione che cresce tra la popolazione. Luoghi della quotidianità, del passeggio e dell'incontro, che si trasformano all'improvviso in scenari da film polizieschi visti al cinema o in tv. A questo si aggiungono i bollettini quotidiani di furti in appartamenti o negozi, la quotidiana lotta allo spaccio di stupefacenti che imperversa nella costa, infiltrandosi fino all'entroterra ed ai piccoli centri. Sullo sfondo, lo spettro di presenze vicine alla criminalità organizzata, descritte nell'ultima relazione semestrale della Direzione antimafia. Casi fin qui isolati, di un sistema che non si è ancora radicato nella provincia marchigiana, che però non può nemmeno tirare un sospiro di sollievo e dirsi del tutto estranea a certi fenomeni. La risposta delle forze dell'ordine c'è, sia in termini di maggiore presenza sul territorio, sia di risultati concreti di bande e criminali assicurati alla giustizia. Non passa giorno senza che arrivi notizia di un'operazione di carabinieri o polizia conclusa con successo. Mala sensazione di insicurezza rimane latente.

