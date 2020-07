Valzer di dirigenti L'anno più difficile sarà al femminile Ecco tutti i nomi

LA MAPPA

FERMO Novità e conferme nelle scuole. L'ufficio scolastico regionale ha spento la musica al valzer delle presidenze. Ogni pezzo è andato al suo posto e il puzzle si è composto. Ne esce un'immagine quasi tutta al femminile. Solo due i dirigenti maschi alla guida degli istituti scolastici del Fermano: Piero Ferracuti, confermato al Liceo classico Caro di Fermo, e Roberto Vespasiani, all'Iiss Urbani di Porto Sant'Elpidio. Il resto se lo spartiscono le donne.

I nomi

Stefania Scatasta approda all'Iti Montani. L'ex preside dell'Ipsia Ricci prende il posto che è stato di Margherita Bonanni, in pensione. Una cattedra ambita quella della scuola più antica della provincia, a cui aspirava anche Cristina Corradini, confermata all'Itet Carducci-Galilei. Sale di grado Annamaria Bernardini. L'ormai ex dirigente della Fracassetti prende il posto della Scatasta all'Ipsia e la reggenza del Liceo artistico Preziotti-Licini, che, in quando istituto sottodimensionato, non si è visto riconoscere la dirigenza. All'Isc di Fermo, dalla Lombardia, arriva Alessandra Goffi.

Gli altri arrivi

Ci sono altre due presidi provenienti da fuori regione: Maria Teresa Barisio, dal Piemonte, che approda all'Isc Da Vinci-Ungaretti di Fermo e prende il posto lasciato dalla pensionanda Marinella Corallini e Rossana Gentilini, dalla Lombardia, all'Isc di Monte Urano, a coprire il posto di Anna Maria Isidori che torna all'Isc Betti di Fermo dopo aver vinto il ricorso contro l'Ufficio scolastico. Dalla Betti, Francesco Lucantoni passa all'Iis Enstein-Nebbia di Loreto. Confermati tutti gli altri incarichi. Alle superiori, Marzia Ripari allo Scientifico Calzecchi-Onesti di Fermo e Rita Di Persio all'omnicomprensivo di Amandola. E negli Isc della provincia: Patrizia Tirabasso a Falerone, Francesca Iormetti a Montegiorgio, Chiara Cudini a Montegranaro, Annarita Bregliozzi a Monterubbiano, Livia Tammaro a Petritoli e Daniela Medori a Porto San Giorgio. A Porto Sant'Elpidio, Liliana De Vincentiis è stata confermata alla guida dell'Isc Montalcini, Ombretta Gentili al Rodari-Marconi. A Sant'Elpidio ci sarà ancora Maria Teresa Santagata.

Il rientro

Se il quadro delle dirigenze si è ormai delineato, strati di nebbia velano il ritorno a scuola. Mentre si susseguono riunioni e verifiche, il Comitato scuole sicure Fermo torna alla carica. Il gruppo di genitori chiede il trasloco dell'Annibal Caro fuori dal centro. Ma stavolta, oltre ai problemi legati agli strascichi del terremoto, c'entra il Coronavirus. «Sembrerebbero essere solo cinque spiega il comitato le classi che consentono di rispettare la normativa anti-Covid. Troppo piccole e anguste le stanze per ospitare classi di quasi trenta ragazzi. Si prospetta un ulteriore calvario per gli studenti che, con molta probabilità, saranno costretti alla didattica a distanza». Il comitato se la prende con la Provincia, rea di non aver costruito in tempo il nuovo Liceo. Propone uno scambio di sedi: la Provincia in via Leopardi e il Classico in viale Trento. E fa appello «alla Prefettura e alle istituzioni scolastiche e pubbliche affinché si intervenga perché la Provincia rispetti il ruolo, le competenze e le funzioni per le quali ha ragione di esistere».

Francesca Pasquali

