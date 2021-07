«Vaccini più veloci» Il camper fa tappa a Porto San Giorgio

IL SERVIZIO

FERMO Autista, medico e due infermieri, l'equipaggio. Frigorifero, zaino per le emergenze e computer collegato alla piattaforma delle Poste, l'attrezzatura. Parte da Porto San Giorgio il tour del camper vaccinale dell'Area vasta 4. Oggi e domani, dalle 20 alle 23, sarà in piazza Matteotti, vicino a Yogorino, con tutti e quattro i tipi di vaccini in uso. Per vaccinarsi, non servirà la prenotazione e si seguirà l'ordine di arrivo. Ai marchigiani potranno essere somministrate sia la prima sia la seconda dose. Ai turisti solo la seconda. Bisognerà presentarsi con la tessera sanitaria. Per la seconda dose, anche con la documentazione della prima. Di fianco al camper, fornito dalla Protezione civile, sarà montata una tenda. Ma la collocazione non convince il direttore del Dipartimento di prevenzione dell'Av 4, Giuseppe Ciarrocchi. «Il camper spiega dovrebbe andare dove ci sono persone in difficoltà economiche e sociali, che, per varie ragioni, non arrivano nei punti vaccinali. Dovrebbe servire per livellare le disuguaglianze e dare a tutti la possibilità di accedere ai servizi sanitari». Come esempio, Ciarrocchi, cita Lido Tre Archi. Ma il camper, oltre a essere «un mezzo trainante per la vaccinazione», è pure un mezzo mobile. E, dopo Porto San Giorgio, sarà spostato da qualche altra parte. Dove, sarà il direttore dell'Av 4, Roberto Grinta, a deciderlo. Come la platea da convincere a vaccinarsi. Parla di «svolta per la sanità», la direttrice generale dell'Asur, Nadia Storti. «Partiamo con gli anziani spiega , nelle zone dove la percentuale di over 60 vaccinati è ancora bassa, ma l'interesse è anche per i giovani, soprattutto in considerazione del fatto che tra poco più di un mese riprenderà la scuola». Nelle Marche, le vaccinazioni itineranti sono partite da Visso e Castelsantangelo sul Nera, «con ottimi risultati». Un camper, ieri, è arrivato a Senigallia per il Summer Jamboree. «Abbiamo chiosa l'assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini 150mila marchigiani non vaccinati né prenotati. Dobbiamo avere fiducia nella scienza e tutti gli indicatori ci dicono di averla. Poi, c'è l'alea. Ma, nella vita, il rischio zero non esiste».

