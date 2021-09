Vaccini agli over 60 Le farmacie scovano ritardatari e scettici

L'EPIDEMIA

FERMO I tamponi che fanno bene all'economia, i vaccini che recuperano gli ultrasessantenni. Sono due chiavi di lettura dell'attività svolta dalle farmacie. Sono più di 40 (su 65 totali presenti nel Fermano) le farmacie in cui è possibile sottoporsi a tampone rapido anti Covid; sono decisamente meno quelle in cui è possibile vaccinarsi. Dal 24 giugno, primo giorno della campagna vaccinale in farmacia, fino al 31 agosto, sono stati 1.985 i vaccini somministrati nella provincia di Fermo sui 16.559 dell'intera regione. Fermo ha il numero più basso di tutte le province marchigiane.

La percentuale

Di queste 1.985 dosi, circa il 10% è stato inoculato a ultrasessantenni, che avevano dunque saltato l'appello della sanità regionale. E oltre la metà di 1.985, e precisamente 1.060, è stata eseguita nel corso del mese di agosto, che ha fatto registrare una decisa impennata delle richieste. Richieste che hanno ampiamente superato sia quelle ricevute dai camper vaccinali e sia quelle registrate dai medici di base. Per i tamponi, invece, complice il turismo, c'è stato un boom di domande. Se i vaccini sono destinati solo ai residenti nelle Marche, i tamponi possono essere richiesti da tutti. Sono stati 7.500 (su 30.000 regionali) i tamponi effettuati ad agosto nelle farmacie fermane. Richieste sono arrivate soprattutto nelle località di villeggiatura, in particolare lungo la costa, ma anche quelle dell'entroterra, a conferma di come la capillarità della rete delle farmacie sia particolarmente importante per dare a tutti la possibilità di accedere ai servizi, spesso concentrati nei comuni più grandi. Un concetto che sta a cuore a Marco Meconi, vicepresidente regionale di Federfarma e responsabile marchigiano delle farmacie rurali. Oltre al controllo della pandemia, i tamponi fanno bene all'economia.

I motivi

Il perché ce lo spiega lo stesso farmacista fermano: «Proprio grazie al fatto che i clienti hanno potuto sottoporsi al tampone rapido nelle farmacie, le strutture ricettive come camping, villaggi turistici, ristoranti ed altre hanno potuto svolgere regolarmente la propria attività. E in sicurezza». La possibilità di sottoporsi al tampone rapido in farmacia si trasforma in un sostegno al settore turistico della nostra provincia, soprattutto per quelle attività che possono essere svolte solo esibendo Green pass o tampone negativo. Meconi smentisce categoricamente lunghe code per sottoporsi al tampone: «Non si è verificato alcun disagio o disguido. Solo nei primissimi giorni la procedura era più lenta perché il farmacista doveva prendere confidenza con la gestione burocratica del tampone e con il software regionale. Ma ormai da tempo la procedura è stata metabolizzata e viene svolta velocemente, senza intoppi, anche grazie allo snellimento della gestione informatica che è stato attuato», precisa lo stesso farmacista che conferma, in altre parole, come tutto funzioni bene, sia per le vaccinazioni che per i tamponi. Un buon segnale anche in vista delle prossime settimane, in cui si prevede un livello sostenuto di richieste, soprattutto di vaccini, per far fronte alle misure anti contagio della scuola e delle altre attività sportive, ricreative e culturali che prenderanno il via. Tutto ciò in attesa che il Governo si pronunci definitivamente sull'obbligatorietà del vaccino, sui posti di lavoro e non.

Massimiliano Viti

