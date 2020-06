Vacanze, bene le prenotazioni c'è tanta voglia di ricominciare

L'ESTATE

FERMO Una stagione a più marce, ma comunque in salita. Provano a mettere il turbo le strutture ricettive del Fermano, ma non tutte ce la fanno. La benzina, cioè i turisti, svegli dopo il letargo della quarantena, finalmente pianificano le vacanze. Che saranno risicate, perché il lockdown si è mangiato i risparmi delle famiglie. E striminzite, perché le ferie, per chi le farà, sono ridotte all'osso.

La paura del virus

Ma la voglia di ricominciare c'è. Lo confermano le prenotazioni. Che, però, tutto sono fuorché omogenee. Da spartiacque fa la paura del virus, che ancora serpeggia. Così, agli alberghi si preferiscono villaggi vacanze, b&b e appartamenti in affitto. Gli hotel restano la Cenerentola di un'estate che, per loro, rischia di passare agli annali come una delle peggiori da parecchi anni a questa parte. Parla di «prenotazioni irrisorie», Gianluca Vecchi. Secondo il presidente dell'Ataf (Associazione turistico-alberghiera del Fermano), per adesso, è confermato «il 10%, forse meno, del trend degli anni passati».

Scenario fosco

Per gli alberghi si delinea uno scenario fosco, al punto che diversi starebbero pensando di non aprire affatto. «Stiamo tentando di partire, ma, se queste sono le condizioni, non so fino a che punto riusciremo a farlo», spiega Vecchi, per il quale la parte più difficile è convincere i turisti che il Fermano è un posto sicuro per passare qualche giorno di relax. Questione rilevante, visto il boom delle case vacanza, prese d'assalto dai turisti. Appena i confini tra regioni sono stati riaperti, è scattata la caccia al posto al sole. A volerle sono i locali, gli ex pendolari del mare che quest'anno metteranno le tende per una settimana o due, gli umbri e lo zoccolo duro del nord Italia. L'entroterra si conferma meta ambita per gli stranieri, i grandi assenti dalle strutture ricettive della costa. «Le poche prenotazioni che avevamo sono state cancellate. Speriamo riprendano con la riapertura dei confini nazionali», spiega Devis Alesi, presidente dell'Associazione B&b del Fermano. Dai connazionali, invece, le richieste fioccano. E i bed and breakfast rispondono a suon di preventivi. Poi ci sarà da capire quanti si concretizzeranno in trolley davanti alle porte d'ingresso. Intanto, per i b&b, si prospetta un luglio così e così e un agosto da sold out. «La speranza dice Alesi è che, con un ulteriore allentamento delle restrizioni, il movimento aumenti». Chi se la ride sono i villaggi vacanze. Per come s'erano messe le cose, non pensavano certo di portare a casa una stagione più che dignitosa. Invece, sembra proprio che ci riusciranno, anche se i numeri non saranno quelli degli anni passati. Dalla prossima settimana riapriranno tutti. E c'è chi, per sfruttare al massimo un'estate dalle mille incertezze, andrà avanti fino a tutto settembre. «Siamo alla griglia di partenza. I conti li faremo alla fine. Intanto, proviamo a portare a casa una stagione interessante, nonostante i numeri che non saranno quelli dell'anno scorso», il commento del presidente di Villaggi Marche, Daniele Gatti. Se gli alberghi sono quelli che pagheranno lo scotto maggiore di un'estate di divieti e protocolli di sicurezza, i villaggi sono invece quelli che, per rispettare le nuove regole, hanno dovuto tribolare di più.

Dalla teoria alla pratica

«In strutture grandi e variegate come le nostre spiega Gatti , passare dalla teoria alla pratica è complesso. Quest'estate si farà solo insieme, gestori e ospiti, a cui chiediamo di collaborare». E anche qui lo scenario si spacca: da una parte quelli che non ne possono più delle regole e non vedono l'ora di tornare a divertirsi come prima e dall'altra quelli impauriti, che vogliono essere certi di passare le vacanze in un posto sicuro. Dopo settimane di stallo, le prenotazioni sono esplose. Tecnicamente si chiamano conversioni. Significa che i clienti hanno pagato le caparre e, quindi, sicuramente arriveranno. Soprattutto dal nord Italia e dall'Umbria. Niente da fare, invece, sul fronte straniero.

Francesca Pasquali

