Università, festa in musica «25 anni di grande crescita»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CERIMONIA FERMO Città in festa per i 25 anni dell'Euf. Ieri pomeriggio al teatro dell'Aquila è stato organizzato un evento per celebrare il primo quarto di secolo dell'Ente universitario del Fermano. «È un momento eccellente per Fermo ha detto il sindaco e presidente dell'Euf, Paolo Calcinaro perché siamo a celebrare i 25 anni dell'ente, ma anche il futuro della città. Tutto questo grazie al coraggio di alcuni pionieri visionari che pensarono che Fermo poteva avere un futuro universitario».La società«Girando per la città ha...