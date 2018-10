Università, 500 anni di storia Calcinaro: «Grande risorsa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'IMPEGNO FERMO Fermo città universitaria. Ieri come oggi. Un filo conduttore che, quasi ininterrottamente, per cinquecento anni, continua a fare del capoluogo un centro culturale di prestigio. Ma, se ben noti sono i percorsi di studio oggi attivi, forse non tutti sanno che, dal 1585 al 1826, la città è stata sede di un'antica Università.Il passatoPer riscoprirne la storia e legarla a quella attuale, lunedì prossimo si terrà una giornata dedicata proprio all'Università fermana. L'iniziativa, che fa parte di Fermo Learning City, è stata...