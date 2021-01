Unione dei Comuni della Valdaso la presidenza durerà un solo anno

LO STATUTO

ALTIDONA Unione Comuni Valdaso, fase tre. Continua il camminino dell'associazione territoriale che da febbraio vedrà un altro avvicendamento alla presidenza. L'unione Comuni Valdaso, fondata nel 2000 da 7 comuni (Montefiore, Moresco, Lapedona, Pedaso, Campofilone, Altidona e Monterubbiano) prosegue il suo percorso, nonostante l'uscita di Montefiore e quella più recente di Pedaso. I cinque comuni vanno avanti pensando al territorio, così si sono espressi pochi giorni fa durante un incontro pubblico che si è svolto presso il teatro di Altidona.

La rotazione

Cambiamenti istituzionali in vista con febbraio, dopo la modifica di un articolo dello statuto, la rotazione del presidente sarà annuale per dare continuità al lavoro. «Faremo questa esperienza tutti -ha spiegato Giuliana Porrà (possibile sostituta)- dato che siamo in 5 e il mandato di un sindaco dura 5 anni. In questo modo, sarà coinvolta di più la giunta e il presidente successivo si troverà ad aver condiviso proposte, progettualità e strategie e gli obiettivi del presidente presidente per poi proseguire e procedere nel segno della continuità». Il presidente attuale, il sindaco di Lapedona «è stato colui -ha continuato Porrà- che ci ha accompagnato, fautore della vendita della sede, non più adatta alle esigenze dell'Unione stessa. Ora l'Unione lavora al minimo ma con servizi che vanno bene, come ufficio tributi e Protezione Civile. Ce lo insegna la pandemia stessa -ha spiegato la Porrà- nessuno si salva da solo. Abbiamo bisogno del senso di responsabilità di tutti per continuare a lavorare in rete. La Protezione Civile ha ancora il Coi attivo alla sala Lussu e durante il periodo del lock down abbiamo organizzato iniziative come quella delle donazioni per le associazioni in cambio di fiori e il servizio di ascolto. Qualche settimana fa c'è stato un incontro con altri comuni dell'entroterra, con Petritoli, Monte Giberto e Ponzano, i quali hanno chiesto di collaborare con l'Unione soprattutto come Protezione Civile. Fare progetti di area vasta è sicuramente importante».

Le tre fasi

Come ha ricordato Giuseppe Taffetani «l'Unione ha vissuto tre fasi. La fase iniziale dell'entusiasmo, con il segretario Cesetti e le persone che insieme a lui si impegnavano per farla funzionare -ha sottolineato Taffetani- è seguito un periodo di sopravvivenza e un periodo, in questi ultimi tre anni di rilancio. Abbiamo cercato di riorganizzare la macchina, non aveva più senso avere una sede. Abbiamo trovato una sistemazione idonea all'interno del comune di Altidona. Ora ci sono i presupposti per ripartire. Stiamo lavorando al minimo ma bene. C'è un aspetto amministrativo contabile però c'è anche un aspetto politico che non è secondario quando si fanno certe scelte». Fare rete è fondamentale. «Monterubbiano -ha spiegato Meri Marziali- ha sofferto per essersi isolato da molti contesti. Nell'ultimo anno, se non si fosse fatto rete sui servizi, anche all'interno della stessa comunità, sarebbe stato difficile, superare determinati momenti. Dal nostro insediamento, abbiamo voluto dare la nostra disponibilità per gli anni a venire, per servizi e progetti che l'Unione vorrà mettere in campo. Ci deve essere la volontà politica di ritenere l'Unione un valore nei confronti del territorio».

Serena Murri

