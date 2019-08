una vetrina per le contrade

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono onorata perché mia madre ha fatto parte del direttivo fino a qualche anno fa. Fin da piccola ho partecipato al corteo ma, tranne una volta, sempre come popolana. Perciò sono molto felice». Imbraccia tamburi e bacchette la giovanissima dama di San Martino. Simona Sebastiani ha 18 anni e frequenta il Liceo artistico. «Quando la cerimoniera me l'ha proposto le sue parole ho detto subito di sì. Ho un po' di timore, ma sono molto felice ed emozionata. Per me la contrada è come una seconda famiglia e il Palio uno dei periodi più...