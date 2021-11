«Una vetrina eccezionale Arriveranno tanti turisti»

LA PROMOZIONE

PORTO SAN GIORGIO Soddisfazione per i cuochi stellati e un encomio per tutta la città. Il ritorno d'immagine, per la città non sarà indifferente. Le due stelle conferite e la presenza all'interno della Guida avranno come conseguenza immediata l'aumento di turisti a Porto San Giorgio che arriveranno e faranno chilometri, anche da fuori regione, appositamente per fare pranzo a L'Arcade, fare una passeggiata in centro o sul lungomare, nell'attesa di fare cena da Retroscena e fermandosi ovviamente a dormire in città.

Il movimento

Il movimento turistico gastronomico porta questo. E anche il territorio deve essere pronto ad accogliere. La città «è assolutamente pronta -ha dichiarato il Sindaco, Nicola Loira- questi ristoranti sono già frequentati da clienti provenienti da fuori regione e ancor di più questa pubblicità sulla Guida Michelin farà da cassa di risonanza per quel tipo di presenze. Siamo pronti e intorno a questi ristoranti, si creerà ancor di più un discorso legato all'accoglienza e ad attività legate al food, come bar e simili che faranno da corollario, assieme a tutte quelle attività che in questi ultimi anni hanno messo in atto un cambio di pelle della città, convertendo l'offerta commerciale a Porto San Giorgio sempre più rivolta al food. Spero che questi due ristoranti faranno da traino anche a tutti gli altri ristoranti che si trovano sul nostro territorio». Mancano, però, in città strutture turistiche a 5 stelle che sono quelle ricercate dal quel tipo di target turistico.

Il territorio

«Sul nostro territorio -ha spiegato Loira- l'unico spazio che sarebbe adatto alla costruzione di un albergo adeguato a questo tipo di richieste, è vincolato. Noi, come amministrazione, stiamo cercando da tempo di rimodulare il vincolo paesaggistico su un terreno fronte mare a nord della città, la zona AZ +1, dove ci sarebbe anche chi vorrebbe investire con un albergo di qualità molto elevata. Continuiamo a lavorare a questo, non rinunciamo, nonostante non sembra di trovare una grande disponibilità su questo tipo di discussione, perché sappiamo che il futuro di Porto San Giorgio passa anche attraverso quell'area». Il discorso in fatto di infrastrutture non è nuovo, include anche quello relativo al futuro del porto ed ai collegamenti viari.



