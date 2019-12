Una task force sul gioco d'azzardo Sono 227 i pazienti in cura al Serd

L'ALLERTA

FERMO Il gioco d'azzardo non è un vizio, ma una malattia a tutti gli effetti. E come tale miete vittime. Sono 227 i pazienti in cura al Serd di Fermo dal 2002. Negli ultimi tempi la media è di 65 l'anno. Numeri, però, parecchio sottostimati rispetto all'entità del fenomeno. Per arginarlo, nel Fermano è nata una task force. Mette insieme il Dipartimento di dipendenze patologiche dell'Area Vasta 4 e la Questura. Il primo organizza incontri per scuole e famiglie. L'attenzione è rivolta soprattutto a giovani e anziani, le fasce di età più esposte. La seconda si è dotata di un nucleo operativo. È nato da poco all'interno della Squadra mobile e per ora ne fa parte un agente esperto. «Oltre ai controlli veri e propri, cerchiamo di capire se c'è qualcuno che, in qualche modo, vuole dirottare in un'altra direzione l'indirizzo legale dei giochi e di evitare infiltrazioni criminali e tutto quello che riguarda l'aspetto illegale del gioco d'azzardo», spiega Vincenzo Longo.

I controlli

Il sostituto commissario della Questura fermana, mercoledì sera al Palazzo dei Priori, era tra i relatori dell'incontro dedicato proprio a questa dipendenza patologica. Controlli nei locali per verificare la regolarità delle macchinette e monitoraggi costanti delle fonti, i compiti principali in capo al nucleo. Attività che andranno avanti anche nei prossimi giorni. «Per il momento nel Fermano c'è una certa regolarità», fa sapere Longo. Ma l'allerta resta alta. Perché il fenomeno è subdolo come pochi. Sono più di cento i miliardi spesi nel 2017 in Italia per il gioco d'azzardo. Nel Belpaese c'è una slot machine ogni 150 abitanti. Diciassette milioni sono gli italiani che almeno una volta nella vita hanno tentanto la fortuna. Di questi, un milione sono minorenni, 400mila hanno dai sette ai dieci anni. Gli smartphone che mettono a portata di mano giochi di ogni tipo in qualsiasi momento sono tentazioni a cui sempre meno giovani riescono a resistere. Il risultato sono famiglie sul lastrico e vite rovinate. Uno scenario che allarma e in cui il Fermano si rispecchia. «Sono molto preoccupato il commento del direttore dell'Area Vasta 4, Licio Livini per questi numeri che corrispondono al finanziamento per un anno del sistema sanitario nazionale. Oggi c'è modo di giocare dappertutto. È un fenomeno che non si riesce più ad arginare e che va aggredito prima, a livello legislativo. I nostri sforzi sono troppo poco. C'è bisogno dell'aiuto di chi decide». Nel 2017 la Regione si è dotata di una legge che restringe il campo d'azione di slot machine e compagnia. Norme che, però, i tabaccai reputano troppo restrittive. «Un settore così complesso le parole del delegato territoriale della Federazione italiana tabaccai, Lorenzo Paolini deve essere regolamentato, ma non può essere vietato. La regolamentazione va fatta tenendo conto degli aspetti economici e sociali. In tabaccheria facciamo attenzione all'età di chi gioca, per l'online questi controlli non esistono. La nostra legge regionale va cambiata perché prospetta un proibizionismo che favorisce l'illegalità».

Francesca Pasquali

