Una studentessa: «Un like in più ha conseguenze drammatiche»

I SOCIAL MONTEGIORGIO Margherita Capecci, del 5° Liceo scientifico di Montegiorgio, ha inviato una riflessione sul bullismo. «Sei brutta! Lo dici più volte, lo scrivi su Facebook, avrai i tuoi like. Gli occhi non finiscono nemmeno di scorrere la frase: è una frase che ti gela il cuore. Ma perché? Chi è l'autore di tutto questo? Voleva proprio ferire? Oppure è lui ad essere ferito? O voleva solo esprimere un'opinione senza pensarci più di tanto? Voleva fartela pagare? O forse era solo un modo per farsi notare, per far parlare di sé, un...