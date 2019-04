Una sala espositiva al posto dei vigili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

7Da deposito dei vigili urbani a sala espositiva. Sono in arrivo importanti novità per l'ex chiesa di San Martino. Lo spazio sotto piazza, ora in disuso, rientrerà nella riqualificazione del piano terra di Palazzo dei Priori. Il progetto prevede un percorso circolare che legherà tutte le sale. L'ingresso sarà dall'ex sede dei vigili urbani. Oltre agli spazi per le mostre, ci saranno anche un punto informativo, una zona bookshop e armadietti per i visitatori. Le sale potranno essere divise per settori, in modo da ospitare più mostre...