Una rissa nella notte coinvolti 40 giovani

LA PAURA PORTO SAN GIORGIO Rissa nella notte, sul posto arriva la polizia. L'episodio è avvenuto poco prima delle 5 quando decine di ragazzi, di tutte le età, sono rimasti coinvolti in una rissa all'esterno di una discoteca, il Sound Wave, sullo Stradone.Il numeroDifficile ricostruire con esattezza quanto avvenuto, si parla addirittura di una quarantina di ragazzi coinvolti nell'episodio, chi in maniera marginale e chi in modo più diretto. Sul posto, però, raccolta la segnalazione, sono subito arrivati gli agenti della questura di Fermo...