Una rapina da professionisti «Hanno agito a colpo sicuro»

SANT'ELPIDIO A MARE Telecamere, testimonianze, celle telefoniche, l'auto usata per la fuga. Le indagini sulla rapina al portavalori davanti all'ufficio postale proseguono a tutto campo. Chi erano i 4 malviventi che hanno assaltato il furgone sabato mattina? Da dove venivano? Chi li ha aiutati? Sono tanti gli interrogativi, pochi gli indizi a disposizione, ma i militari dell'Arma hanno già alcuni elementi da cui partire. Sin dai primi istanti dopo il colpo sono state prese in esame le posizioni di alcuni soggetti sospetti che erano stati segnalati nel Fermano nelle 48 ore precedenti.

I carabinieri stanno valutando ogni dettaglio, sanno di avere a che fare con dei professionisti del crimine. Le armi di cui disponevano, la spregiudicatezza e rapidità con cui hanno agito, la cura nell'evitare di lasciare tracce, raccontano di una banda molto organizzata. L'ipotesi più concreta è che siano arrivati da fuori, si valutano in particolare la pista campana e quella pugliese. e per molti «hanno agito a colpo sicuro». Ma se è così, è verosimile abbiano potuto contare su un basista che ha fornito loro tutte le informazioni necessarie per andare a colpo sicuro. Sapevano che il portavalori sarebbe arrivato a quell'ora di sabato 1 febbraio al piazzale di via Aldo Moro e che si sarebbe fermato davanti all'ingresso principale. E' lì che hanno sorpreso la guardia giurata appena scesa dal veicolo. Un colpo pressoché identico è avvenuto 24 ore nel napoletano, a Giugliano. Anche lì i malviventi hanno agito in 4 e assaltato un portavalori appena fuori da un ufficio postale. Può esserci qualche attinenza? Ancora presto per dirlo.

I 4 sono stati visti da almeno una decina di testimoni armati di fucili a pompa, ma il bossolo rinvenuto nel punto in cui sono stati esplosi dei colpi è corrispondente ad una pistola. Avevano insomma un arsenale piuttosto consistente. Le testimonianze raccolte sul posto non hanno fornito molto. Erano tutti incappucciati, indossavano dei guanti, l'unico elemento è la stazza piuttosto robusta e l'altezza superiore ad un metro e 80, ma è davvero poco per stringere il cerchio. Nemmeno il timbro di voce può aiutare gli inquirenti. Si sono udite in quei momenti grida concitate, ma i criminali non hanno pronunciato frasi in grado di rivelare l'accento o la provenienza. L'Alfa Giulietta di colore nero lasciata in via Galilea è stata scandagliata palmo a palmo, ma anche qui, chi l'ha adoperata ha avuto cura di cancellare le impronte prima di dileguarsi a bordo di un'altra vettura.

Il veicolo rimane comunque sotto sequestro, per eventuali approfondimenti e rilievi. Nessuno, tra i residenti nei paraggi, sembra aver notato qualcosa di particolare, né nelle ore precedenti l'assalto di via Moro, né al momento dell'abbandono del mezzo. Un ruolo importante può giocarlo il diffuso sistema di videosorveglianza del comune di Sant'Elpidio a Mare. Le forze dell'ordine si sono presentate al comando di polizia locale per acquisire le immagini raccolte dagli occhi elettronici in tutti gli incroci che il quartetto potrebbe aver attraversato. Si è iniziato dalle nuove telecamere alla rotonda tra via Tevere e via Angeli. La banda l'ha attraversata a bordo della Giulietta intorno alle 8.15, appena scappata dalle poste di via Aldo Moro, diretta verso la strada di campagna dove la vettura è stata abbandonata.

Quelle sono telecamere Ocr di ultima generazione, che consentono di immortalare in modo nitido i veicoli in transito. Le riprese potrebbero aver raccolto qualche dettaglio per facilitare l'identikit. L'itinerario intrapreso dai banditi dopo aver cambiato auto è tutto da ricostruire. La tesi più scontata è che si siano diretti verso la A 14 e si stanno scandagliando i veicoli transitati al casello di Porto Sant'Elpidio. Ma chiaramente è tutt'altro da escludere che siano state battute strade alternative, magari al riparo dalla videosorveglianza. Si esaminano inoltre i tabulati telefonici, per individuare i dispositivi che hanno agganciato la cella nell'area vicina all'ufficio postale nei minuti precedenti la rapina. Qualora i componenti della banda abbiano adoperato degli smartphone intorno alle 8 di sabato mattina, potrebbero aver lasciato una traccia preziosa alle forze dell'ordine.

