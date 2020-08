Una raffica di incidenti Timori per una ciclista

L'ALLARME

FERMO Oltre agli incendi, numerosi anche gli incidenti stradali. Nella notte, intorno alle 3, in via Diaz a Fermo un'auto si è ribaltata. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i sanitari del 118 che hanno soccorso una persona. Il secondo incidente, poco dopo, a Porto San Giorgio, all'incrocio tra la Statale Adriatica e la strada Fermana con tre persone soccorse dai sanitari. Anche in questo caso, per fortuna, nulla di particolarmente preoccupante per le persone coinvolte.

Altri due incidenti, quasi in contemporanea, poi ieri mattina, intorno alle 11, a Porto San Giorgio. Il primo, lungo la Statale Adriatica nord, ha visto coinvolte un'auto e una moto. A riportare la peggio il centauro che è stato soccorso dalla Croce Verde di Fermo, allertata dalla centrale operativa del 118, e trasportato all'ospedale Murri. Sul posto anche una pattuglia della polizia municipale con l'ausilio, per regolare il traffico, della Polizia. Il secondo sul lungomare Gramsci nord.

Coinvolte in questo caso una moto e una bici. Il giovane in sella ha riportato solo alcune escoriazioni. La ragazza in bici è stata soccorsa dalla Croce Azzurra di Porto San Giorgio e trasportata al Murri. Anche in questo caso rilievi della polizia locale.

