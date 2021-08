Una raccolta di firme contro l'obbligatorietà del Green pass

FERMO L'avvocato genovese Daniele Granara con i colleghi, tra cui Annalisa Cutrona di Porto San Giorgio, è stato ad Ancona venerdì per portare avanti la petizione No pass. Raccolta firme contro l'obbligatorietà del Green pass a scuola. Tanti professionisti si stanno mobilitando e sono state raccolte già oltre 15mila firme raccolte da centinaia di avvocati lungo tutto lo Stivale. L'obiettivo è sostenere il documento che a breve sarà inviato alle Camere per impedire la conversione in legge del decreto Draghi, che istituisce la certificazione verde per la ripartenza dell'attività scolastica. Non ci sono solo no vax a protestare, anche tanti vaccinati vedono nel certificato «una deriva autoritaria che mette a rischio la libertà» avverte Cutrona. Altre iniziative si aggiungono a quelle degli avvocati. Anche il Gruppo effetti collaterali di Fermo è contro il green pass. Fondatori del Gec sono quattro amici: Simone Tizi, Umberto Cecconi, Roberto Pistolesi e Stefano Sermarini. Attorno a loro si è formato un gruppo di una trentina di persone che si riuniscono regolarmente dalla fine di aprile. Lo scopo è «aggregare e dare sponda politica, non partitica, alle persone che hanno un pensiero critico, alternativo rispetto alla gestione dell'emergenza Covid 19 - dice Sermarini - intendiamo promuovere un incontro incentrato sul problema della scuola e abbiamo raccolto pareri di insegnanti contrari al Green pass. Abbiamo ascoltato le loro perplessità e vediamo che si sta allargando la schiera delle persone che la pensano come noi. Uomini e donne che non sono per niente convinti che la pandemia sia stata gestita bene. Tanti di questi pareri critici sono degli insegnanti che in noi hanno trovato una sponda, una voce. Così il nostro movimento cresce nei numeri. Abbiamo avuto modo di entrare in contatto con tanti genitori che si dicono molto preoccupati per i loro figli e non vogliono che siano ghettizzati perché non hanno fatto il vaccino» la conclusione.

Sonia Amaolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

