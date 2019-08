Una mano tesa alle tante famiglie che hanno disagi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL SOSTEGNO FERMO Mano tesa alle famiglie in difficoltà e ai padri e alle madri che fanno fatica a ricoprire il ruolo di genitori. L'Ambito sociale 19 ha da poco pubblicato due bandi a sostegno delle situazioni di disagio familiare. Gli indirizzi di azione, emessi ai sensi della legge regionale n. 30/1998, riguardano Interventi a favore delle famiglie e Avviso a soggetti del privato sociale e ad associazioni che operano con e per le famiglie, finalizzato al finanziamento della scuola per genitori. Le domande, a pena di esclusione, devono...