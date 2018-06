CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una lunga notte elettorale quella appena trascorsa con i cinque candidati sindaco con il fiato sospeso per l'esito del voto. Al termine di una giornata calda e caotica quanto basta per vivere con difficoltà la chiamata alle urne, è arrivato in nottata il primo parziale risultato. Sin dalle prime 5 sezioni scrutinate Franchellucci è volato in testa seguito da Marcotulli ed è apparso chiaro che con molta probabilità sarà ballottaggio tra il candidato e sindaco uscente del centrosinistra e lo sfidante del centrodestra. Alle sezione 5...