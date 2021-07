«Una contesa per l'onore Lei è il capro espiatorio»

L'INTERVISTA

BELMONTE PICENO Voglia di rivalsa. Di difendere l'onore. Di vendicarsi del passato. C'è una «personalità narcisistica» dietro la mano che ha ucciso a coltellate Marzio Marini. Non un semplice omicidio passionale, quindi, come spiega lo psicologo e psicoterapeuta Giorgio Buccioni.

Dottore, che è scattato nella mente di Paolo Finucci?

«Non conosco il caso nello specifico, ma non parlerei di raptus. Di solito, le persone che arrivano a un delitto passionale tendono ad avere un'organizzazione di personalità borderline. Sono poco empatiche, tendono a possedere invece di amare, hanno una sensazione cronica di vuoto e mal sopportano gli abbandoni. In questo caso, ci sono due uomini che non si contendono solo una donna, ma l'onore e la dignità. È una competizione che riguarda la loro struttura psicologica».

E la donna?

«È stata il capro espiatorio per una contesa molto più ampia: quella dell'identità. L'ultima sequenza di una storia, magari infarcita di angherie, soprusi e di ferite narcisistiche. Attraverso quel gesto estremo, l'assassino ha fatto i conti con il suo passato e messo fine a una vita, la sua, a suo modo di vedere, ingiusta».

I vicini raccontano di un pentimento immediato.

«Significherebbe che l'esame di realtà è corretto e che l'indice di senso di colpa non è completamente assente. Cioè che ha un'idea della gravità di ciò che ha fatto e che, probabilmente, se potesse tornare indietro, non rifarebbe».

Campanelli d'allarme ce n'erano?

«Sicuramente ci saranno stati. Il fatto è che viviamo in una società in cui regna la superficialità dei rapporti umani. Altrimenti, sarebbero stati notati segnali di rigidità psicologica. Per esempio, scarsa capacità di meccanismi difensivi evoluti, come l'ironia e l'umorismo, o di sensibilità alle emozioni degli altri o un senso perenne di ingiustizia e rabbia repressa».

Gli esami tossicologi diranno se i due avevano assunto alcol o droghe.

«L'assunzione di sostanze psicotrope peggiora un quadro già soggiacente. Soprattutto le droghe eccitatorie, fungono da acceleratore».

Finucci è in carcere. Come vive, secondo lei, queste ore?

«Si sentirà ancora di più defraudato e psicologicamente ferito in modo irreversibile. Se c'è un disturbo della personalità, l'elaborazione di quanto accaduto non sarà mai completa. Ci sarebbe da valutare anche la sua capacità di intendere e di volere. Nel caso, saranno le perizie a determinarla».

fr. pas.

