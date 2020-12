«Una cabina di regia per creare settori innovativi di sviluppo»

IL LAVORO

FERMO E se il Covid portasse a un cambio di passo? Se il virus e i suoi impatti devastanti sull'economia fermana fossero il punto di partenza per un nuovo corso? La sfida la lanciano i sindacati. Cgil e Cisl, in allarme per le ripercussioni della pandemia sulla provincia marchigiana più legata al manifatturiero.

Lo scenario

«La situazione è molto preoccupante, ma c'è la possibilità di riprendere a marciare. Dipende dalla volontà di cambiare ottica e prospettive», dice il segretario della Cgil, Alessandro De Grazia. Gli fa eco Alfonso Cifani. «Lo stato attuale spiega il responsabile della Cisl potrebbe essere opportuno per un cambio radicale delle nostre forme di economia, forse ormai superate. Serve un'azione ponderata, una cabina di regia in grado di fare delle scelte: cercare di insistere su certi settori o, meglio, crearne di nuovi». Il lockdown della scorsa primavera pesa come un macigno sul Fermano. Le chiusure a tempo degli ultimi mesi e il turismo in crisi nera fanno il resto.

I timori

Per questo, i sindacati guardano con timore a marzo, quando scadrà l'ultima proroga del blocco dei licenziamenti. «I dati dice De Grazia non ci danno una prospettiva buona per il prossimo anno. Molto dipenderà da quello che il governo deciderà sull'utilizzo dei fondi europei. Nelle Marche, il Fermano è quello che rischia di più, perché è legato al monocomparto calzaturiero. Speriamo che la pandemia si risolva il prima possibile. Altrimenti, le ricadute saranno devastanti soprattutto per la miriade di aziende piccole e piccolissime che non hanno paracadute». Due, per Cifani, i passi obbligati per provare a risollevare l'economia fermana: «soluzioni immediate per tamponare le varie emorragie e una cabina di regia che tenga conto delle esigenze dei territori». Chiamano in causa la Regione, Cgil e Cisl. Uno perché, in campagna elettorale, il presidente Acquaroli ha promesso più vicinanza ai territori e due perché la sfida dell'area di crisi complessa è tutta aperta.

Lo spiraglio

Sulla questione, potrebbe finalmente aprirsi uno spiraglio. L'altro ieri, il governo ha, infatti, approvato l'ordine del giorno presentato da Mauro Lucentini. Il neoparlamentare della Lega chiedeva di estendere la decontribuzione prevista per le regioni del sud Italia alle aziende delle aree di crisi complessa e alle zone terremotate marchigiane. Una speranza a cui il Fermano si aggrappa, nel tentativo di scongiurare quella che potrebbe diventare un'emergenza sociale.

