Un video Oltre il Covid per rilanciare il Fermano

FERMO La Roccaccia di Montefortino, il lago di San Ruffino, i vulcanelli di Monteleone, la cascata del Sasso di Montegiorgio, il parco fluviale di Monte Urano, quello della Rimembranza di Fermo, il porto sangiorgese e l'associazione Liberi nel Vento, il Lago azzurro di Altidona, il bosco del Cugnolo di Torre di Palme, quello del Saltareccio di Lapedona. E, poi, il decoratore di Servigliano, Salvatore Pallotti, i Bozzi, famiglia di vasai di Montottone da più di trecento anni, Giuseppe Pierfederici, sarto da sette decadi a Monteverde, Doriano Marcucci, Giorgio Paponi e Franco Cimadamore, artigiani scarpari di Montegranaro. Luoghi e personaggi del Fermano poco noti, che il Rotary ha deciso di promuovere. Con un video di quattro minuti che passa in rassegna alcune bellezze della provincia e le eccellenze artigiane. Il progetto si chiama Oltre il Covid, «per guardare con un occhio rivolto al futuro e stimolare a conoscere luoghi delle quattro regioni (Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, ndr)», ha spiegato l'ex governatrice del Distretto 2090, Rossella Piccirilli. Quello realizzato dai Club rotariani di Montegranaro, Fermo e dell'Alto Fermano Sibillini (Porto San Giorgio non ha aderito) è solo uno dei video promozionali diffusi. Quello nostrano sarà caricato nei siti dei 40 Comuni della provincia. È costato poco meno di cinquemila euro. 1.800 li ha messi il Distretto 2090, mille a testa i tre Club. Il Fermano che non ti aspetti il criterio di scelta di luoghi e personaggi. «Scelta difficile ha detto il presidente del Club Alto Fermano Sibillini, Massimiliano Tintinelli , per questo ci auguriamo che il progetto prosegua l'anno prossimo». Presenti anche i past president in carica quand'è stato realizzato il progetto, tra gennaio e luglio: quella del Club di Montegranaro, Chiara Greci, quello dell'Alto Fermano Sibillini, Emidio Pipponzi, e quelle di Fermo, Margherita Bonanni («Il Fermano è un territorio che merita, poco conosciuto e tutto da scoprire») e Silvana Zummo. «La finalità ha spiegato è promuovere il nostro territorio, dare un piccolo contributo al rilancio dell'economia».

