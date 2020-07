Un ventenne soccorso in mare era uscito con il pedalò

7Un ventenne soccorso in mare dalla Guardia costiera ieri notte a Lido Tre Archi. Il giovane era salito su un pedalò che continuava a imbarcare acqua, sono stati gli amici che erano lì a pescare ad allertare il 113 e di lì in breve il centralino della questura ha avvertito la capitaneria, quindi è arrivata la motovedetta a soccorrere il ragazzo trovato in buona salute, non s'era reso conto del rischio che stava correndo. Una bravata che ha rischiato di finire in tragedia. Gli è andata bene considerando l'ora, dopo l'una di notte. A quanto risulta il pattino imbarcava acqua perché era stato tolto il tappo e questo è un classico modo di fare degli operatori balneari che tentano così di salvaguardare i loro mezzi perché i furti di pattini non sono un'eccezionalità. Uno era stato rubato a Casabianca l'estate scorsa ed era stato ritrovato a Porto Sant'Elpidio. Sempre l'anno scorso i carabinieri erano riusciti a dimostrare che diversi furti ai danni di chalet erano stati commessi da ladri arrivati via mare, con un pattino, trovato abbandonato a riva. Non è il caso di ieri notte che, comunque, ha tenuto tutti sulle spine perché il mare era mosso, c'era vento e il pedalò poteva ribaltarsi mentre il giorvane pare che non sappia nuotare. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA