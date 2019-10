CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

«Un posto a 38 anni non era facile»7Il diploma nel 2000 e, subito dopo, l'iscrizione all'università. I venti esami superati e la voglia, per rendersi indipendente, di abbinare studio e lavoro. Difficile, quasi impossibile. Così, Leonardo Luccattelli decide di lasciare gli studi. Lavora per tre anni alla Tod's e per due alla Santoni, «aziende di prestigio che però non danno il tempo di imparare il lavoro e che vogliono all'interno persone già qualificate. L'azienda correva e io, a causa della mia impreparazione, non riuscivo a stargli...