Un nuovo presidente per Confagricoltura «Aiuti alla campagna»

L'ASSOCIAZIONE

FERMO Il mondo dell'agricoltura alle prese con le nuove nomine. Nei giorni scorsi il consiglio direttivo di Confagricoltura Ascoli Piceno e Fermo ha eletto il nuovo presidente, si tratta di Mauro Acciarri che guiderà l'organizzazione agricola nel prossimo triennio insieme ai vice presidenti Artemio Piccinini e Emiliano Pompei. Socio dell'Unione provinciale agricoltori dagli anni Ottanta, conduce la sua azienda agricola a vocazione frutticola nei territori di Ortezzano. «Intendo promuovere ha dichiarato il nuovo presidente subito dopo la sua elezione all'unanimità nuove iniziative per il settore agricolo, puntando a migliorare i processi produttivi razionalizzando i costi. L'obiettivo di Confagricoltura è offrire alle proprie aziende agricole l'opportunità di affacciarsi al mondo esterno attraverso l'internazionalizzazione. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare, come spesso ha fatto la politica, che la produzione di grano duro nella nostra regione rappresenta la maggioranza della superficie agricola coltivata, e questo vanto regionale andrebbe valorizzato. Inoltre si deve porre maggior attenzione anche ai settori dell'ortofrutta, viticoltura e florovivaismo per l'importanza economica che ricoprono nelle province di Ascoli Piceno e Fermo». Il settore agricolo in queste settimane è alle prese con i problemi della siccità e, più in generale, ha bisogno di mettere mano alle difficoltà dell'intero comparto: in particolare appare importante che il nuovo presidente venga dalla Valdaso, cuore della produzione agricola non solo del Fermano ma di tutta la provincia, terra ricca di frutteti e vigneti capace di trainare l'economia della zona. Acciarri guiderà l'organizzazione agricola nel prossimo triennio durante il quale il comparto dovrà ottenere un riconoscimento ufficiale del suo peso nell'economia locale.

Nicola Baldi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA