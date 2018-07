«Un momento storico Più uomini e mezzi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE REAZIONIFERMO I sindaci non hanno dubbi: è un momento storico per il Fermano. L'inaugurazione della Questura, e contestualmente quella del comando provinciale di Carabinieri e Guardia di finanza in programma il 17 luglio, segna un passaggio cruciale per la quinta provincia marchigiana, in un tempo in cui il tema della sicurezza è sempre più al centro delle preoccupazioni dei cittadini.I sindaciIl primo cittadino di Fermo Paolo Calcinaro si dice «orgoglioso ed emozionato che proprio nel quinquennio del mio mandato la città e il...