Un maxi blitz nelle stazioni e nei negozi della riviera

FERMO Sono proseguiti anche i controlli disposti dal questore di Fermo sulla costa fermana e nel capoluogo legati all'emergenza sanitaria. Sono state effettuate verifiche nelle aree di aggregazione, in esercizi pubblici di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, nelle sale giochi e alle fermate e i terminal degli autobus di linea, ma anche nei confronti dei passeggeri in arrivo alle stazioni ferroviarie di Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio. In campo, oltre alla polizia, anche carabinieri, finanza e polizie locali di Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio. Pochi gli accertamenti su strada attraverso posti di controllo, ma in due giorni di verifiche sono state identificate più di 350 persone, circa la metà delle quali all'interno dei 40 esercizi pubblici controllati; clienti e titolari sono stati trovati tutti in possesso delle certificazioni e le poche multe riguardano persone scese dai treni. Solo gli equipaggi della polizia hanno ulteriormente identificato poco meno di 200 persone, sottoposto ad accertamenti circa 150 veicoli e fatto 17 multe per violazioni del codice della strada. Ma nella rete dei controlli del fine settimana sono caduti anche i giovani legati alla droga: durante i servizi straordinari con l'unità cinofila della finanza, le Fiamme gialle hanno segnalato, in due diverse aree di Fermo, quattro ragazzi di circa 20 anni che hanno spontaneamente consegnato le dosi di hashish per un totale di 4 grammi. I ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura per il possesso dello stupefacente, che è stato sequestrato. Altri controlli, infine, hanno rigaurdato il PalaSavelli di Porto San Giorgio dov'era in corso lo svolgimento delle Final Cup di calcio a 5 Marche.

