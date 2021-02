UN LETTORE PROTESTA «TANTI ASSEMBRAMENTI E POCHE MASCHERINE»

LA PANDEMIA

FERMO Da una parte chi grida all'assembramento, dall'altra chi chiede pietà per i commercianti in ginocchio. Chi vaticina nuovi giri di vite in vista della primavera e chi fa gli scongiuri e sogna una specie di libera tutti. In mezzo la realtà di tutti i giorni, con il freddo dimenticato in fretta e il sole che ha riempito strade e lungomare, le piazze dei paesini turistici e le vie un tempo dedite alla movida e che ora cercano di barcamenarsi fra mascherine e orari ridotti all'osso.

L'impegno

È in questo weekend tutt'altro che invernale che i carabinieri hanno di nuovo passato al setaccio la provincia, con un'attenzione particolare a Porto San Giorgio. Qui i militari della stazione locale, coordinati dal maresciallo maggiore Antonio D'Amato, hanno anche pizzicato il titolare di un bar che aveva consentito a diversi clienti di intrattenersi all'interno del locale ben oltre il limite orario consentito dalla normativa che obbliga a bloccare gli ingressi dopo le 18. L'aperitivo si è invece prolungato a tal punto che, alla fine, poco prima delle 20, i carabinieri sono intervenuti multando sia il titolare del locale che i presenti.

La cifra

È scattata la contestazione per l'infrazione, quindi in tutto 10 multe da 400 euro ognuna più la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio per 5 giorni. Un brutto colpo, in particolare di questi tempi. «E la vigilanza dell'Arma in provincia - promettono dal comando di Fermo - continuerà inesorabile anche nei prossimi giorni». Ma Porto San Giorgio non è stata solo il teatro del blitz principale da parte dei carabinieri, visto che nella tarda serata di sabato, nei pressi di piazza Bambinopoli, si è scatenata in un batter d'occhio una vera e propria rissa fra giovanissimi, molti dei quali, secondo quanto riferiscono alcuni testimoni, ubriachi, che ha provocato un parapiglia.

L'allarme

A segnalare l'accaduto sono stati alcuni residenti che hanno poi girato l'allarme alle forze dell'ordine. La rissa è avvenuta intorno alle 18.30 alle spalle del lungomare, all'angolo fra viale della Vittoria e via Vecchi. Ad alzare le mani sarebbero state anche alcune ragazze: in tutto, fra giovani coinvolti in maniera diretta o spettatori attivi, almeno 30 ragazzi che si sono poi dileguati quando sono arrivate sul posto le pattuglie di carabinieri e polizia locale. Un episodio che conferma l'allarme della violenza fra giovanissimi, ormai costretti a vagare per le città senza locali aperti e senza la possibilità di muoversi più di tanto. Di pochi giorni fa l'accoltellamento, per fortuna con ferite lievi, di un giovane, in piazza del Popolo a Fermo, che negli anni scorsi si era in breve ritagliata un posto privilegiato fra i luoghi della movida e che oggi soffre la chiusura dei locali e le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria. Un disagio simile si vive anche in via Cesare Battisti a Porto Sant'Elpidio, anch'essa gettonata dal popolo della notte (e del pomeriggio). Cosa fare, dunque? In tanti chiedono nuovi controlli a tappeto. «Sabato a Porto San Giorgio nei tempi del Coronavirus - ci scrive per email un nostro lettore - il lungomare era molto affollato di gente, bambini e neonati, cani etc: almeno il 70% delle persone erano senza mascherina o con la mascherina abbassata sul volto e senza distanze di sicurezza. Tanti controlli non li ho visti, ho visto solo una pattuglia municipale presidiare per ore lo stesso posto, ma non so a quale scopo. E poi ci lamentiamo che aumentano i contagi e i decessi».

Domenico Ciarrocchi

