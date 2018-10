«Un lavoro per l'era digitale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA FORMAZIONE FERMO Cambia il mondo del lavoro e, con lui, cambiano anche le chiavi per entrarci. Quelle che il professor Carlo Nofri, direttore della Scuola superiore per mediatori linguistici San Domenico, intravede per i quaranta studenti del corso di laurea in partenza presso la sede fermana dell'istituto a fine ottobre sono tutte votate all'innovazione e all'internazionalit├á.L'evoluzione┬źIl mondo del lavoro nell'era digitale evolve molto velocemente - spiega Nofri -. Uno studio recente dell'Osservatorio sul lavoro condotto negli Stati...