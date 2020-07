Un Ferragosto senza il Palio «Questi divieti lo snaturano»

LA RIEVOCAZIONE

FERMO La decisione era nell'aria da alcuni giorni, si è aspettato fino all'ultimo nell'attesa, forse, di un piccolo miracolo, di una stretta alle misure anti Covid da parte del nuovo Dpcm del 14 luglio, ma così non è stato. La Cavalcata 2020 non si farà.

La scelta

Impossibile, fanno sapere dal Consiglio di Cernita, che si è riunito lo scorso giovedì, organizzare un Palio con soli 1000 spettatori seduti e distanziati, «quello, semplicemente, non può essere considerato un Palio». Una scelta sofferta ma inevitabile che va ad aggiungersi all'annullamento, già deciso nei mesi scorsi, dei giochi storici. Niente tiro con l'astore né tiro al canapo, annullata anche la competizione tra i tamburini, il Gallo d'Oro, così come l'esibizione degli sbandieratori delle contrade, il trofeo Bandiere al vento. Contrariamente a quanto emerso nei giorni scorsi, impossibile anche organizzare le hostarie in piazza, non avendo il decreto di luglio autorizzato nuove aperture. Del resto, spiega il primo cittadino e presidente della Cavalcata Paolo Calcinaro, ringraziando le contrade per il loro spirito di responsabilità, «non ci sarebbe stata quella festa popolare che invece caratterizza la Cavalcata». Il corteo processionale con migliaia di figuranti, i cori dei contradaioli assiepati sugli spalti, la corsa verso il proprio fantino, l'abbraccio con il priore e i festeggiamenti in piazza. Per rivivere tutte queste emozioni occorrerà attendere il 2021. Nella storia moderna della città di Fermo il Palio era stato rinviato solo due volte a causa del maltempo, mai annullato. «L'anno prossimo ci rifaremo precisa Calcinaro per il 40esimo della Cavalcata avremo ben due corse, il 2021 sarà dunque una lunga estate di Palio». Sarebbe bello, ipotizza qualcuno, fare una corsa a luglio e una ad agosto, «vedremo», chiarisce il regista della Cavalcata Adolfo Leoni. Intanto si pensa a un evento che ricordi il legame della città di Fermo e della Cavalcata con la Vergine Assunta.

Il dubbio

L'idea sarebbe quella di organizzare proprio il 14 o il 15 agosto un piccolo corteo che possa salire fino in Duomo, una sorta di ringraziamento alla Madonna, come sono solite fare le contrade dopo la vittoria del Palio. «Valuteremo tutte le idee nella riunione di lunedì», riferisce Leoni. «Di certo aggiunge Calcinaro sarà anche un momento per ricordare a cittadini e turisti che Fermo è e resta la città della Cavalcata dell'Assunta».

Laura Meda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA