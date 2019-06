Un'estate sicura giro di vite contro lo spaccio di droga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA PREVENZIONE FERMO E' partito il piano estate sicura, triplicati i controlli per il contrasto allo spaccio e consumo di stupefacenti lungo la costa e nell'entroterra. Impegnati tutti e tre i comandi, i presidi provinciali dei Carabinieri e la Questura. Le operazioni si concentrano per la maggior parte lungo la fascia costiera da Pedaso a Porto Sant'Elpidio, con particolare riguardo per le maggiori piazze dello spaccio: Lido Tre Archi, Porto Sant'Elpidio e Porto San Giorgio. Monitoraggio costante ai giardinetti di Porto San Giorgio, a sud e a...