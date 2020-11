Un altro step per la nuova scuola media di Monte Urano

I LAVORI

MONTE URANO La nuova scuola media completa un'altra tappa del suo lungo percorso. Sidoti Engineering srl, con quartiere generale ad Albano Laziale (Roma) e sede operativa a Grottammare è l'impresa che si occuperà della progettazione della scuola (importo a disposizione 4,7 milioni di euro). La sua era stata l'unica offerta pervenuta tra 5 soggetti che ne avevano la possibilità. Offerta che la commissione ha ritenuto valida in quanto rispondente al bando di gara.

L'amministrazione comunale ha corso il rischio di dover ricominciare tutto da capo qualora la commissione avesse bocciato l'offerta. A fronte di un importo a base d'asta di circa 196.000 euro, il compenso richiesto da Sidoti Engineering è 93.000 euro, con un eccezionale ribasso di quasi il 53%. Quali sono i prossimi step? È in corso una prima fase di indagini sullo stato dei luoghi, fase propedeutica alla progettazione definitiva ed esecutiva. Il progetto definitivo dovrà essere validato da parte degli uffici competenti che ne verificheranno la correttezza. Si passerà poi alla progettazione esecutiva e di nuovo altro giro di controlli e autorizzazioni. Poi il bando di gara dei lavori. La progettazione comprenderà l'aspetto architettonico e strutturale dell'edificio e la parte impiantistica ed energetica. «Abbiamo già incontrato l'azienda per avviare una stretta quanto necessaria collaborazione» ci ha detto la sindaca Moira Canigola che, oltre a rimarcare l'importanza dell'aspetto energetico, ha affermato come sia «molto delicato lo studio del contesto urbano dove la struttura sarà inserita e la relativa viabilità». L'obiettivo di pubblicare entro quest'anno il bando per la gara d'appalto relativo ai lavori si sta allontanando, anche a causa della pandemia che non agevola certo controlli, approvazioni e autorizzazioni varie.

Massimiliano Viti

