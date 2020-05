Un altro bel gesto di generosità e di solidarietà da parte di Mus-e del Fermano onlus, l'associazione presieduta da Enrico Paniccià che da 10 anni attua nel territorio programmi di arte per l'integrazione nelle scuole. Ammontano a 1.500 euro i proventi ottenuti dall'associazione grazie al Natale Solidale della Città di Fermo, cifra che è il risultato delle vendite delle barrette di cioccolato, liberamente ispirate alla storia di Willy Wonka e della Fabbrica di Cioccolato, effettuate durante le festività natalizie. Con questa donazione Mus-e ha deciso di acquistare dispositivi per la didattica a distanza destinati ad alcune scuole del territorio la cui attività nelle aule è sospesa per l'emergenza sanitaria. Un'iniziativa che vede insieme le forze e le volontà di tre attori: l'amministrazione comunale di Fermo, con gli assessorati alla Cultura e al Commercio, la ditta Atalia, produttrice e fornitrice delle barrette al cioccolato e Mus-e del Fermano onlus. «Una bella sinergia che abbiamo presentato già prima delle festività le parole degli assessori Francesco Trasatti e Mauro Torresi - che va nella direzione della solidarietà. Non poteva esserci scelta migliore quella di destinare una parte del ricavato delle tanto gradite barrette di cioccolato, che tanto successo hanno riscosso, alle scuole di diversi Comuni. I nostri ringraziamenti vanno ad Atalia, a Dunia Romoli ed ai suoi soci per aver sposato con sensibilità e generosità questo progetto e un grazie particolare va a Mus-e. «In una situazione come quella che stiamo vivendo - dice Paniccià - è fondamentale dare un segno di vicinanza alle scuole. Lo abbiamo fatto con dei video tutorial realizzati dai nostri artisti e rivolti a tutti i bambini, con iniziative pensate per stimolare la loro creatività e ora con questa iniziativa».

