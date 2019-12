L'EMERGENZA

FERMO Code in A14, code sulla Statale e code pure lungo le vie interne. Anche quella di ieri, sulle strade del Fermano, è stata un'altra giornata da bollino nero. Dal primo pomeriggio la situazione si è fatta incandescente. Il picco, manco a dirlo, è arrivato di sera. L'indegna conclusione di un fine settimana da incubo. Cominciato venerdì, con il primo giorno di esodo e lunghe code fin dal mattino. L'apice del delirio s'è toccato sabato, quando la situazione è letteralmente collassata.

Giornata difficile

Un caos totale che si è ripetuto ieri, senza per fortuna arrivare ai livelli infernali del giorno prima. Ma è stata comunque una giornata difficile, resa ancora più critica dal maltempo che ha sferzato la provincia. Già dal mattino, il serpentone di auto incolonnate era di diversi chilometri. Che, nel primo pomeriggio, nel tratto di autostrada tra Civitanova e Grottammare, sono diventati quattordici. Non è andata meglio sulla Statale, ingolfata per tutto il giorno all'inverosimile in direzione sud. Il traffico in tilt non ha risparmiato le strade interne. Intasato il Lungomare, valvola di sfogo dei locali in cerca di un'alternativa al marasma.

In affanno anche l'entroterra

In affanno anche alcune vie dell'entroterra. Il tutto, senza camion e tir in giro. Gli automobilisti sono ormai al limite della sopportazione. Quelli che aspettavano le feste di Natale per tornare a casa, al sud, dopo mesi di lontananza. E quelli che su queste strade dove si procede a passo d'uomo ci passano ogni giorno. Sempre più nervosi, se la prendono con tutti. Quando finiscono le imprecazioni, si attaccano ai clacson. Ma la paralisi stradale sta affossando anche il commercio. E il Natale 2019 rischia di essere ricordato come uno dei peggiori sul fronte degli affari. Cresce il fronte dei negozianti costretti a fare i conti con vendite risicate, proprio quando contavano di poter riappianare i bilanci. Ma niente, chi è alle prese con lo shopping natalizio, se può, si tiene alla larga dal caos. Oltre a scoraggiare i clienti, le file chilometriche inquinano. E questo è uno degli aspetti che ora inizia a preoccupare seriamente i sindaci della costa alle prese con tutta una serie di prescrizioni i materia ambientale.

L'inquinamento

E c'è preoccupazione sull'effetto dei gas di scarico sull'aria. In un quadro che ha del catastrofico, oggi dovrebbero partire i lavori lungo i tre viadotti dissequestrati (Fosso San Biagio, Petronilla e Campofilone). Secondo il piano di Autostrade, si tornerà subito a marciare su due corsie, di circa tre metri ciascuna. Uno spiraglio, per quanto tardivo, su questo Natale che il Fermano non dimenticherà facilmente.

Francesca Pasquali

