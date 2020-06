Umbri (tanti), lombardi e laziali (meno del solito) e il grande ritorno della montagna. Sulla costa fermana, quest'anno, l'estate parlerà in larga parte locale. «In pochi giorni mi sono arrivate diverse chiamate: famiglie di Amandola e del nostro entroterra che, nonostante la situazione, hanno deciso di stringere la cinghia per passare qualche giorno al mare con i figli», spiega Luciano Romanella che, nei mesi caldi, sul versante nord della costa fermana, affitta appartamenti ai turisti. Un trend confermato dalle agenzie immobiliari. Dopo il 3 giugno i telefoni si sono messi a squillare. A sorpresa, oltre ai primi contatti da fuori regione, anche tante chiamate dai comuni montani. Famiglie che, quest'estate, resteranno in zona e che, invece di fare avanti e indietro con ciambelle e borsoni, se ne andranno per una o due settimane in affitto al mare. «Le richieste cominciano ad arrivare fa sapere Michela Mosca di Cm Casa, a Porto San Giorgio, in particolare dalle vicinanze. Quasi tutti chiedono della sanificazione». Che i vacanzieri arrivino da vicino o da lontano, di questi tempi, la questione sicurezza è al primo posto. Se infatti è vero che chi sceglie di affittare una casa vacanze lo fa soprattutto per non dover sottostare alle regole imposte alle strutture ricettive, è anche vero che i turisti, alla salute, ci tengono, eccome. E quindi, via alle sanificazioni. Che, se la permanenza è breve e i turisti si danno il cambio rapidamente, diventa una certa spesa. La costa fermana si sceglie in base ai gusti. Chi ama i sassi opta per Porto Sant'Elpidio o Marina Palmense, chi preferisce la sabbia si crogiola al sole degli altri tratti. La meta più ambita (e più cara) resta Porto San Giorgio, a cui negli ultimi anni Porto Sant'Elpidio a parere di molti più viva e abbordabile sta dando filo da torcere. I prezzi, stando alle agenzie immobiliari, non subiranno grossi scossoni rispetto al passato. «Ci sarà da capire se il flusso di vacanzieri sarà in grado di tenere in piedi la nostra economia e che spazio, tra sussidi, cassa integrazione e ferie, sarà dato alle vacanze. L'impressione è che, perdurando uno stato di preoccupazione, soprattutto da alcune regioni fornitrici di sostanziale materiale vacanziero, il flusso potrebbe non essere molto consistente», spiega il presidente di Confabitare Fermo, Renzo Paccapelo. In cerca di conferme, la costa fermana si prepara a un'estate piena di incognite.

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA