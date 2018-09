Ultimo pienone in spiaggia «Ma ora servono più servizi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STAGIONE FERMO Nonostante per il calendario l'autunno sia ormai arrivato, sulla costa fermana quello appena trascorso è stato un tipico weekend estivo. Probabilmente l'ultimo, visto che già per oggi sono previsti piogge e un sensibile calo delle temperature. Il colpo di coda dell'estate ha riversato sul litorale un'ondata di bagnanti che non hanno perso l'occasione per godersi le ultime ore di sole e, perché no, l'ultimo bagno della stagione. Le temperature che hanno superato i trenta gradi e la brezza che soffiava sulla riva hanno reso...